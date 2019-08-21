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Разработчики рассказали о задачах робота «Федора» на МКС

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Робот «Федор», который в четверг, 22 августа, отправляется на Международную космическую станцию, должен выполнить шесть секретных задач. Об этом в интервью «Известиям» рассказал исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Полет «Федора» к МКС — первый случай, когда машина отправляется в космос не как груз, а как член экипажа, отметил Дудоров. Увидеть кадры, которые снимут его камеры, можно будет только после возвращения, а услышать речь — в режиме реального времени.

Космонавты смогут пообщаться с «Федором». Он пока говорит только по-русски, но отвечает на вопросы непредсказуемым образом, чтобы космонавтам было не скучно с ним беседовать.

«В его ответы заложены недокументированные возможности. Так называемые «пасхалки». Посмотрим, как это всё отработает», — рассказал Дудоров.

Подробнее читайте в материале «Известий» 22 августа.

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