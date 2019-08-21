Экс-астронавт NASA рассказал о главном недостатке робота «Федора»

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, который более года провел на Международной космической станции (МКС), рассказал о главном недостатке робота «Федора», которого 22 августа отправят на станцию для обучения и дальнейшей помощи космонавтам.

«Роботы — не люди. Они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу», — рассказал он «РИА Новости» в среду, 22 августа.

При этом он отметил, что роботы действительно могут быть полезными и тем самым будут облегчать жизнь космонавтов.

Робот отправится на МКС 22 августа на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Стыковка к станции запланирована на 24 августа.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.