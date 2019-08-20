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Робот «Федор» может поднимать до 50 кг веса одной рукой

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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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Робот «Федор» способен поднимать до 50 кг веса одной рукой. Об этом он рассказал в своем Instagram, в котором размещаются публикации от первого лица.

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«Иногда у меня спрашивают: насколько я сильный? Ну... бывают роботы и посильнее. А бывают послабее: одной рукой могу поднять до 50 кг», — говорится в сообщении.

В своем профиле робот «Федор» рассказывает о технических характеристиках и о происходящих с ним событиях. К примеру, в одной из публикаций сообщалось, что на каждом сгибе его каркаса установлен 12-битный датчик углового положения, что позволяет измерять относительные углы поворота с точностью до 0,1 градуса.

18 августа стали известны подробности программы полета робота «Федора» на МКС, куда он отправится 22 августа на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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