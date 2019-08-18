Стали известны подробности программы полета робота «Федора» на МКС

Источники в космической отрасли раскрыли некоторые подробности полета российского робота «Федора» на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, робот по прибытии на МКС будет перемещен в жилой отсек. Там его встретит космонавт Александр Скворцов, который на Земле проводил с «Федором» совместные тренировки. За две недели в космосе робот должен будет отработать программу взаимодействия с человеком в условиях невесомости.

По окончании этого срока «Федор» должен будет вернуться на Землю на том же корабле, который доставит его на МКС. По его возвращении специалисты проанализируют всю собранную роботом информацию.

Робот отправится на МКС 22 августа на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.