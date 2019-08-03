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Роботу «Федору» разрешили отправиться на МКС

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Совет главных конструкторов разрешил запуск корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федором» на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 2 августа сообщалось на сайте ракетно-космической корпорации «Энергия», которая является оператором российского сегмента МКС.

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«С учетом оценки фактического состояния совет главных конструкторов принял решение допустить российский сегмент МКС к выполнению программы работ с кораблем «Союз МС-14»», — говорится в сообщении.

24 июля стало известно, что возвращение с МКС на землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федором» перенесли с 3 на 7 сентября. В связи с этим он проведет на станции не 10 дней, как было запланировано, а 14.

Ранее в тот же день источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что космический корабль «Союз МС-14» с «Федором» стартует с космодрома Байконур утром 22 августа, а его стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец «Федора» для ВДНХ.

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