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Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС). Корабль уже пристыковался, трансляция идет на сайте «Роскосмоса».

Стыковка состоялась в 18:29 мск, хотя расчетное время составляло 18:35. Корабль добрался до МКС на три минуты быстрее предыдущего «Прогресса», полет которого длился 3 часа 21 минуту.

Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур днем в среду, 31 июля. К МКС доставлены более тонны топлива, 420 кг воды и 1,2 т продовольствия для экипажа. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также одежда, медикаменты и средства личной гигиены.

«Роскосмос» опубликовал видео старта ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».

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