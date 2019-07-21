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Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС

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Фото: NASA
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Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС). Ролик он разместил в своем аккаунте в Twitter 21 июля.

На кадрах видна станция и причаливающий к ней корабль за несколько минут до стыковки.

Корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС в 1:47 мск. На борту находились россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с Байконура в 19:28 мск в субботу, 20 июля. Спустя 9 минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.

Скворцов отправился на станцию уже в третий раз. Пармитано летит в космос второй раз — в 2013 году он уже был на МКС.

В программе космонавтов более 50 научных экспериментов, в том числе несколько выходов в открытый космос и испытание системы более точного прогноза природных катастроф.

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