«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). На борту находятся три члена экипажа: российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.

Уже через девять минут после пуска космический корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на полет к МКС, который займет чуть более шести часов. Стыковка со станцией запланирована на 1:51 21 июля, отмечает «РИА Новости».

Известно, что Скворцов отправился на станцию уже в третий раз. Пармитано летит в космос второй раз — в 2013 году он уже был на МКС. В программе космонавтов более 50 научных экспериментов, в том числе несколько выходов в открытый космос и испытание системы более точного прогноза природных катастроф.

На станции экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта.

Они должны были отправиться на орбитальную станцию еще 11 октября 2018 года. Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Спасательная капсула с катапультировавшимися космонавтами приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали.