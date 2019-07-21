«Союз МС-13» с международным экипажем прибыл на МКС

Корабль «Союз МС-13» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Стыковка прошла на четыре минуты раньше запланированного — в 1.47 мск. На борту корабля находились россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с Байконура в 19.28 мск в субботу, 20 июля. Спустя 9 минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.

Скворцов отправился на станцию уже в третий раз. Пармитано летит в космос второй раз — в 2013 году он уже был на МКС.

В программе космонавтов более 50 научных экспериментов, в том числе несколько выходов в открытый космос и испытание системы более точного прогноза природных катастроф.

Примечательно, что 50 лет назад, 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин впервые в истории человечества высадились на Луну.

Они оставались на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в этой связи поздравил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна.

Рогозин напомнил, что полвека назад Армстронг, Олдрини и Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики как первопроходцы, которые дерзнули отправиться в путешествие в неизведанное и расширили границы мира, доступного человечеству.

Вице-президент США Майкл Пенс ранее сообщил, что Соединенные Штаты в 2020 году смогут отправлять американских астронавтов в космос на ракете собственного производства.