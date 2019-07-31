«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Корабль доставит на станцию 1,2 т сухих грузов, больше тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник» и 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для экипажа.

Трансляцию пуска можно посмотреть на сайте «Роскосмоса», а стыковка с Международной космической станцией (МКС) ожидается в 18:35 мск.

27 июля стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к МКС по сверхбыстрой схеме.

«Прогресс» — серия транспортных беспилотных грузовых космических кораблей (ТГК), выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз». Они доставляют на МКС множество грузов, в том числе медикаменты, продукты и научное оборудование.

3 июня начался очередной набор в отряд космонавтов «Роскосмоса», который продлится до 1 июня 2020 года. 25 июня на Землю с МКС вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.