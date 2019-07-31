Опубликовно видео старта ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс МС-12»

«Роскосмос» опубликовал видео старта ракеты-носителя «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12» с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

«Союз-2.1а» стартовал с площадки №31 в 15:10 мск. Грузовой корабль доставит на МКС более тонны топлива, 420 кг воды и 1,2 т продовольствия для экипажа. Космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на космическую станцию. Стыковка с ней запланирована на 18:35 мск, уточняет «Федеральное агентство новостей».

«Прогресс МС-12» стал третьим кораблем, который направился к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет по стандартной схеме длится 50 часов и состоит из 50 витков.

24 июля стало известно, что возвращение с МКС на Землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федором» перенесли с 3 на 7 сентября.