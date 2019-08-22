Ракета-носитель «Союз-2.1а» с роботом «Федором» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом 22 августа сообщает ТАСС.

Во время старта робот повторил фразу советского космонавта Юрия Гагарина: «Поехали», сообщает «РИА Новости». Робот пробудет в космосе 17 дней и вернется обратно 7 сентября.

Отмечается, что это первый запуск пилотируемого космического корабля «Союз» на новой ракете «Союз-2.1а». Полет проходит в беспилотном режиме, чтобы протестировать взаимодействия новой ракеты и системы аварийного спасения.

Система аварийного спасения через 113 секунд после старта, как и прописано в программе, отделилась и была сброшена. Уточняется, что она нужна только на первом этапе запуска, поскольку высота полета ракеты не велика и двигатели «Союза» не могут обеспечить безопасный увод корабля при ЧП.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.