Робот «Федор» рассказал о перегрузках во время космического полета

Робот «Федор» во время запуска своего корабля «Союз МС-14» рассказал о перегрузках, которые на него действовали. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «РИА Новости».

По его словам, все перегрузки были штатными. При этом, о максимальном значении нагрузки в 2,2g, робот заявил на 65 секунде полета.

Во время трансляции он также сообщил об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты, а после — о выходе на низкую орбиту.

Прежде чем Роскосмос закончил свою трансляцию робот произнес: «До встречи на Международной космической станции».

Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.