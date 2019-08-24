Названа дата перестыковки «Союза МС-14» к МКС

Повторная попытка пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» к Международной космической станции (МКС) запланирована на вторник, 27 августа. Такое решение приняла госкомиссия в субботу, 24 августа, сообщил первый замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в ходе переговоров с российскими членами экипажа станции, трансляцию которых ведет NASA.

«Это (повторная попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС. — Ред.) будет в районе 8–9 утра мск», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что российские космонавты на МКС потренируются в перестыковке корабля 25 августа.

Как уточнил Соловьев, в случае успешной стыковки специалисты рассчитывают вернуть «Союз МС-14» на Землю 7 сентября, как изначально планировалось.

Перед повторной стыковкой утром 26 августа экипаж перестыкует пилотируемый корабль «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск», чтобы освободить «Звезду» для стыковки с «Союзом МС-14», передает «РИА Новости».

По словам специалистов из подмосковного Центра управления полетами, неисправный усилитель системы сближения «Курс» в модуле «Поиск», приведший к отбою стыковки «Союза МС-14» со станцией, экипаж станции заменит после 27 августа. Ожидается, что до этого времени будет проведен тест, позволяющий убедиться в неисправности «Курса».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.