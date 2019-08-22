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Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался лететь на Международную космическую станцию, сославшись на высокий рост. Об этом 22 августа сообщает «РИА Новости».

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Отвечая на вопрос о том, не планирует ли он сам слетать в космос вслед за роботом «Федором», Рогозин пошутил, что на МКС точно не полетит, потому что его рост — 190 см.

«Рост ограничения пока 180 см. Это шутка, конечно», — сказал глава «Роскосмоса».

Он добавил, что прошел первый этап тренировок вместе с новым набором в отряд космонавтов. По словам Рогозина, тренировки оказались очень тяжелыми, несмотря на то, что он сам является мастером спорта.

Ранее в этот же день человекоподобный робот «Федор» отправился на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-14» во время испытательного пуска ракеты «Союз-2.1а». Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.

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