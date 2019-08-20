Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Ракета-носитель сверхтяжелого класса, которую изготовит Россия, будет примерно в четыре раза дешевле американской Falcon Heavy компании Space X. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 20 августа.

На встрече с участниками форума «Машук-2019» Рогозин подчеркнул, что российские разработчики не намерены «ограничиваться каким-то разовым полетом», поэтому будет создана особая технология.

«Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны», — цитирует главу «Роскосмоса» ТАСС.

В марте 2018 года «Роскосмос» заказал у ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя, он должен быть представлен правительству до конца текущего года. По предварительным оценкам, строительство ракеты обойдется в 700 млрд рублей.

Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» Рогозин анонсировал в начале января, заявляя, что она будет готова к 2028 году. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу, и выведение на низкую околоземную орбиту более 70 т груза.

Разработкой занимается РКК «Энергия» им. С.П. Королева, РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева в части создания третьей ступени. Строительство инфраструктуры под новую ракету на космодроме Восточный, как ожидается, начнется в 2026 году.