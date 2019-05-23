Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса

Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 млрд рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 23 мая.

«Создание всей системы 700-750 миллиардов рублей — стоимость ракеты сверхтяжелого класса», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день Рогозин рассказал, что Россия скоро начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями. По его словам такая ракета будет дешевле, чем те, которые используются сейчас.

Также глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия планирует совершить пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность первого российского космонавта в 2030 году. В случае если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.

Ранее в мае Рогозин заявил, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство РФ до конца 2019 года.