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Рогозин сообщил о желании ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Несколько стран обратились к России с предложением по закупке ракетных двигателей РД-120, сообщил 23 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Двигатель РД-120 — очень популярная машина, некоторые страны уже обратились к нам с предложением по его закупкам», — сказал он, выступая в МГУ. Его слова передает ТАСС.

Ранее в мае сообщалось, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роcкoсмoc») возобновило производство ракетного двигателя РД-120, который в течение 30 лет производился на Украине.

Двигатель РД-120 был разработан НПО «Энергомаш» в 1976–1985 годах для второй ступени ракеты-носителя «Зенит», производимой на Украине. Он серийно изготавливался на Южном машиностроительном заводе в Днепре (бывшем Днепропетровске).

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