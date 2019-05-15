Россия вернула с Украины производство ракетного двигателя РД-120

Научно-производственное объединение «Энeргoмaш» (входит в «Рocкocмoc») возобновляет производство ракетного двигателя РД-120, который более 30 лет изготавливался на Украине. Об этом рассказал мастер литейного цеха предприятия Владислав Паламарчук в видео, размещенном на сайте НПО «Энергомаш» в среду, 15 мая.

«Этот двигатель не изготавливался («Энeргoмaшeм») уже более 30 лет. И в настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик для применения его в составе новых российских уже перспективных ракет», — сообщил сотрудник предприятия.

Двигатель РД-120 был разработан НПО «Энeргoмaш» в 1976–1985 годах для второй ступени ракеты-носителя «Зенит», производимой на Украине. Он серийно изготавливался на Южном машиностроительном заводе в Днепре (бывшем Днепропетровске).

Ранее, 4 мая, сообщалось, что Китай планирует в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью на двигателе РД-120.