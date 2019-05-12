СМИ узнали о поисках в США способа отказаться от двигателей РД-180

Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом говорится в тендере, с текстом которого ознакомился RT.

По данным телеканала, главной целью запроса ВВС страны является поиск подрядчиков, которые обеспечат вывод спутников системы нацбезопасности на желаемую орбиту «в срок и с высокой надежностью».

«Приоритеты данного подхода: получение гарантированного доступа к космосу, обеспечение успешного выполнения заданий, уход от двигательных систем несоюзнического производства (к примеру, российских РД-180), удешевление программ, развитие устойчивой конкурентной среды на внутреннем рынке, уменьшение затрат на интеграцию спутников и количества трудностей, связанных с модификациями, а также своевременные выделение средств и закупка пусковых услуг», — говорится в документе.

В рамках тендера заключат два контракта, срок действия которых — с 2020 бюджетного года до 2024-го.

3 апреля в ходе слушаний в палате представителей конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

При этом он выразил уверенность в том, что у военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует.

В США c 1997 года используют в своих ракетах «Атлас-5» российские двигатели, а попытки создать собственные аналоги пока не успешны. В 2015 году из-за обострения кризиса в американо-российских отношениях конгресс запретил закупки этих комплектующих, однако позже снял ограничение из-за невозможности найти им замену.

С того момента США было поставлено 17 ракетных двигателей.