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«Роскосмос» до конца года представит в кабмин эскизный проект сверхтяжелой ракеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство РФ до конца 2019 года. Об этом сообщил в среду, 15 мая, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, и до конца этого года мы должны представить эскизный проект ракеты в правительство Российской Федерации», — приводятся слова Рогозина в поздравлении НПО «Энергомаш» с 90-летним юбилеем, размещенном на сайте «Роскосмоса».

«Роскосмос» заказал у ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса в конце марта 2018 года. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года.

В январе Рогозин сообщил о готовности госкорпорации к созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» для полета на Луну.

Предположительно, ракета будет готова к 2028 году. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

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