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СМИ узнали об изменении указа о создании сверхтяжелой ракеты

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ
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Указ о создании новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полета на Луну, скорректируют под новые задачи. Сообщает 19 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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По данным агентства, в документе уточнят кооперацию разработчиков, которая будет задействована в реализации проекта. Так, раньше генконструктором называлась РКК «Энергия», теперь планируется головную роль предоставить РКЦ «Прогресс».

Кроме того, указ дополнят подробностями проекта по исследованию и освоению Луны.

Также отмечается, что параллельно с разработкой федеральной целевой программы по сверхтяжелой ракете на стадии согласования находятся еще три документа, связанных с ней.

«Речь идет об основах госполитики в области космической деятельности, федеральной космической программе и указе о создании ракеты. Изменения в эти документы ориентировочно будут внесены в правительство до 20 марта», — рассказал источник.

19 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности госкорпорации к созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» для полета на Луну.

Предположительно ракета будет готова к 2028 году. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

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