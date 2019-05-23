Прямой эфир

Рогозин анонсировал начало работы над ракетой с возвращаемыми ступенями

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия скоро начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая 23 мая с лекцией в МГУ.

«Это ракета, которая будет состоять из в 2,5 раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть», — приводит слова Рогозина «Интерфакс».

В сентябре прошлого года в Фонде перспективных исследований (ФПИ) заявили, что при создании отечественной многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя Россия учтет опыт американской компании SpaceX Илона Маска. Представитель ФПИ тогда заявил, что российская сторона изучила все подобные разработки, имеющиеся в мире, в том числе возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

В том же месяце директор ЦНИИмаш Александр Медведев заявлял, что разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на советских технологиях.

По его словам, то, что реализовал Маск, было много десятков лет назад рассмотрено и предложено советскими учеными, инженерами и конструкторам

Кроме того, Медведев предлагал сделать многоразовой российскую ракету-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Falcon-9 — ракета-носитель американской компании SpaceX. Она предназначена для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. Первая ступень Falcon 9 может возвращаться на Землю после запуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин рассказал о ходе испытаний МБР «Сармат»
Рогозин сообщил о желании ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017