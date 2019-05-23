Рогозин рассказал о ходе испытаний МБР «Сармат»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ходе испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

Выступая с лекцией в МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель госкорпорации сообщил, что тестирование тяжелой ракеты, характеристики которой приближены к гиперзвуковым, «идут по плану». При этом модернизированные ракеты «Сатана», по словам чиновника, продолжат использоваться для запуска коммерческих нагрузок, пишет «РИА Новости».

В декабре прошлого года сообщалось, что строительный комплекс Министерства обороны России провел подготовку для развертывания новейших шахтных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».Кроме того, на боевое дежурство заступили радиолокационные станции, которые входят в состав системы предупреждения о ракетном нападении.

«Сармат» — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.