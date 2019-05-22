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Российских ракетчиков начали вооружать «Авангардами»

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/снимок с видео
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Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард» и «Ярс» взамен советских ракетных установок, которые выводятся из боевого состава. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в среду, 22 мая.

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Он уточнил, что инфраструктуру для постановки ракетного полка с «Авангардом» уже развернули в Ясненском ракетном соединении Оренбургской области.

По плану, полк заступит на боевое дежурство к концу этого года, отмечает «РИА Новости».

Боевой блок «Авангарда» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Также возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств ПРО.

Кроме того, сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше — 30 чисел Маха.

В конце 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Ракеты сбили условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин.

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