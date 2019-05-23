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Рогозин назвал сроки высадки на Луну первого россиянина

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Россия планирует совершить пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность первого российского космонавта в 2030 году, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в четверг, 23 мая.

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Выступая с лекцией в МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель госкорпорации рассказал, что за год до этого должен состояться облет спутника Земли. В случае если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.

Кроме того, после 2030 года «Роскосмос» планирует при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя отправить искусственный спутник Луны на ее полярную орбиту, пишет «РИА Новости».

Ранее в тот же день Рогозин сообщил, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», с помощью которой можно будет выводить в космос гражданские аппараты, идут по плану.

Стратегический проект «Изучение и освоения Луны» предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен доставить на Землю лунный грунт.

Параллельно в 2024 году перспективный пилотируемый транспортный корабль должен будет совершить полет международной космической станции, после чего запланирован его беспилотный полет вокруг Луны. К 2028 году российские ученые планируют вывести на орбиту Луны орбитальный модуль.

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