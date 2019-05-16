Китайский луноход сделал удивительную находку на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые не были уверены, пишет журнал Nature.

Получить пробы пород удалось впервые. Зонд взял их в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен.

До этого ни советские зонды, ни американские «Аполлоны» пробы мантии не брали. Ученые отметили, что ее изучение поможет пролить свет на происхождение Земли и Луны.

«Юйту-2» получил первые данные по ее (мантии) составу, совершив посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, где, как показывали замеры зондов NASA, могли скрываться глубинные породы недр Луны», — пояснил французский планетолог Патрик Пинье.

Ученые предполагают, что недра Земли и Луны формировались по разным сценариям. Из-за отсутствия тектонических процессов недра Луны остыли достаточно быстро, и теперь породы ядра и мантии залегают только в крайне глубоких слоях спутника.

Аппарат «Чанъэ-4» с зондом «Юйту-2» совершил посадку на обратной стороне Луны 14 декабря 2013 года. Программа исследования спутника Земли включает в себя облет Луны и доставку лунных образцов на Землю.