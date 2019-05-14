В NASA рассказали об «усыхании» Луны

Ученые NASA заявили, что Луна постепенно сжимается и за последние несколько сотен миллионов лет поверхность спутника Земли стала меньше на 50 м, пишет The Independent.

По словам исследователей, причиной этого стало охлаждение внутренней части Луны, которая буквально скукожилась и «превратилась в изюм». При этом поверхность спутника относительно хрупкая, поэтому при сжатии внутренней части на ее поверхности образуются разломы, при которых одна часть поверхности Луны возвышается над другой.

«Наш анализ показал, что эти разломы все еще активны и, вероятно, вызывают лунотрясения, поскольку Луна продолжает охлаждаться и сжиматься», — отметили ученые.

В NASA отметили, что Луна — далеко не единственное космическое тело, которое со временем «усыхает». По словам специалистов, на поверхности Меркурия такие разрывы намного больше.

В январе американские ученые сообщили о падении метеорита на Луну. Специалистам из обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе также удалось запечатлеть это явление.