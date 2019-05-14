Новая лунная программа США получила название «Артемида». Об этом во вторник, 14 мая, NASA сообщило в своем Twitter.

«Артемида: сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Теперь это название нашей программы по возвращению астронавтов NASA на поверхность Луны к 2024 году, включая отправку туда первой женщины и следующего мужчины», — говорится в сообщении.

ARTEMIS: Twin sister of Apollo and goddess of the Moon. Now, the name for our #Moon2024 mission to return @NASA_Astronauts to the surface of the Moon by 2024, including the first woman and next man. pic.twitter.com/1K9qIloZwp — NASA (@NASA) May 13, 2019

В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета космического корабля «Аполлон-17» в 1972 году.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11» в июле 1969 года.

Ранее 14 мая Трамп пообещал, что NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.