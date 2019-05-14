Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса

NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.

«При моей администрации мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну, а потом (отправимся. – Ред.) на Марс», — написал глава Белого дома в Twitter.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11». 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

10 марта газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен попросить конгресс увеличить расходы на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году. На следующий день в NASA обозначили сроки высадки людей на Луну — 2028 год.