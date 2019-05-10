Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2. Об этом агенству «РИА Новости» рассказал глава Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов.

«Все замечания выданы, вопросы заданы», — сообщил Власов в пятницу, 10 мая.

Он отметил, что все вопросы по поводу работы частных космических кораблей из США российская сторона задает не непосредственно корпорации SpaceX, а NASA, которая является посредником.

Изопропиловый спирт по своему наркотическому воздействию на организм человека в два раза превышает аналогичный эффект от этанола и при этом он очень токсичен.

Экипаж МКС почувствовал запах этого вещества 3 марта после стыковки со станцией американского беспилотного корабля Dragon 2. Тогда его концентрация в атмосфере МКС выросла сразу до 6 мг на 1 м3. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м3.