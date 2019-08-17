«Роскосмос» нашел способ сделать спутники «невидимыми»

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки спутников, благодаря которому аппараты будут невидимы для оптических средств наблюдения. Данные о патенте опубликованы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Добиться незаметности спутников намерены с помощью рассеивающей свет специальной воздушно-пузырчатой пленки, которой аппараты будут покрываться.

Благодаря такой технологии видимость объекта с Земли снизится в 10 и более раз, пишет «РИА Новости».

Размещать «невидимые» спутники будут на орбитах с высотой более 10–20 тыс. км, где из-за низкой эффективности радиолокационных средств наблюдения применяются оптические. Так, благодаря специализированным обсерваториям определяются виды космических аппаратов, их состояние и целевые задачи.

Маскировка спутников может понадобиться для военных целей, отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, благодаря новой методике от наблюдателей удастся сокрыть маневры спутников на орбите.

10 августа сообщалось, что «Роскосмос» запатентовал проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.