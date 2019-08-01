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Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках «Союзов» с Восточного

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Роскосмос» планирует провести в 2020 году не менее четырех пусков ракет «Союз» с космодрома Восточный. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, вся инфраструктура для запусков готова, пишет RT. «У нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Он также рассказал, что в 2019 году планируется совершить около 40 пусков в космос. Это будет зависеть от готовности партнеров корпорации по нагрузкам и по космическим аппаратам, передает REGNUM.

В июле текущего года Россия провела пять пусков ракет «Союз» разных модификаций, отмечается на сайте производителя носителей — Ракетно-космического центра «Прогресс».

5 июля ракета «Союз-2.1Б» с метеоспутником «Метеор» и рядом малых аппаратов была запущена с космодрома Восточный, 10 июля с Плесецка — «Союз-2.1В» со спутниками военного назначения. 20 июля с Байконура запустили «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». 30 и 31 июля состоялись пуски ракет-носителей «Союз-2.1А» с военным спутником «Меридиан» и грузовым кораблем «Прогресс МС-12» с Плесецка и Байконура соответственно.

При запуске «Прогресса» был установлен мировой рекорд по времени полета к Международной космической станции (МКС). Корабль добрался до цели на три минуты быстрее предыдущего «Прогресса», полет которого длился 3 часа 21 минуту.

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