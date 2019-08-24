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В Роскосмосе рассказали о преимуществах экипажа на борту корабля

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Фото: Роскосмос/Олег Кононенко
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Корабль, имеющий на борту экипаж, будет проще стыковаться с МКС из-за большого резерва и возможности перейти на ручное управление. Об этом ТАСС 24 августа рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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«Чем экипаж хорошо: например, бывают такие случаи, что в процессе сближения возникают какие-то нештатные ситуации, но экипаж является резервом и в случае возникновения каких-то проблем может вручную управлять. Просто в данном случае экипажа нет, поэтому возможность перехвата на ручное управление на самом деле затруднительна. Мы собственно потому и летаем, испытываем новую технику, потому что рано или поздно какие-то нештатные работы бывают, бывают отказы», — пояснил он и добавил, что экипаж на борту корабля выступает дополнительным «барьером защиты».

Ранее сообщалось, что Центр управления полетами рассматривает вариант перестыковки «Союза МС-13» в воскресенье, 25 августа, по мнению специалистов, эта мера необходима для стыковки с МКС «Союза МС-14».

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту попробуют повторно пристыковать к МКС 26 августа.

Причиной предыдущей неудачной попытки сближения названа проблема с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. На данный момент корабль находится на удалении от станции, ее безопасности ничего не угрожает, пишет ТАСС. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, помешавшее стыковке «Союза».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС и будет там до решения комиссии.

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