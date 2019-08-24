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В российском сегменте МКС рассказали о состоянии «Союза»

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Фото: Роскосмос/Олег Кононенко
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Корабль «Союз МС-14», который не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), находится в автоматическом полете, и вся его аппаратура работает. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, пишет ТАСС.

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«Мы провели построение орбитальной ориентации, закрутку, и сейчас корабль находится в таком своеобразном режиме хранения на орбите», — добавил он.

Ранее в субботу стало известно, что повторная попытка стыковки к МКС корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту состоится утром 26 августа. Причиной предыдущей неудачной попытки сближения названа проблема с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. На данный момент корабль находится на удалении от станции, ее безопасности ничего не угрожает. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, помешавшее стыковке «Союза».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз–2.1а» с космодрома «Байконур». После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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