«Союз» с роботом «Федором» попробуют повторно пристыковать к МКС 26 августа

Повторная попытка стыковки к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту состоится утром 26 августа. Об этом в субботу, 24 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию NASA.

«Попытка пристыковаться через 24 часа будет пропущена. Российские специалисты попробуют пристыковать корабль к станции через 48 часов — утром в понедельник», — отмечается в сообщении.

Кроме того, причиной предыдущей неудачной попытки сближения названа проблема с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. На данный момент корабль находится на удалении от станции, ее безопасности ничего не угрожает, пишет ТАСС. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, помешавшее стыковке «Союза».

В 10:00 мск начнется заседание комиссии под председательством гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На нем будет обсуждаться ситуация с проблемой стыковки «Союза» к МКС и способы ее решения.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз–2.1а» с космодрома «Байконур». После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС и будет там до решения комиссии.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.