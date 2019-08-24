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В ЦУПе рассмотрят решение о перестыковке «Союза МС-13»

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Фото: Роскосмос/Олег Кононенко
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Первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» рассказал, что для стыковки «Союза МС-14» к Международной космической станции (МКС) может потребоваться перестыковка «Союза МС-13». Об этом 24 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на переговоры Центра управления полетами (ЦУП).

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«Довольно много было разных комбинаций, мы склоняемся к тому, что надо организовать перестыковку с «Союзом», который на агрегатном отсеке, к этому МИМ-2 в ручном режиме, там условия освещенности вроде нормальные», — пояснил Соловьев.

Центр управления полетами рассматривает вариант перестыковки «Союза МС-13» в воскресенье, 25 августа.

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту попробуют повторно пристыковать к МКС 26 августа.

Причиной предыдущей неудачной попытки сближения названа проблема с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. На данный момент корабль находится на удалении от станции, ее безопасности ничего не угрожает, пишет ТАСС. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, помешавшее стыковке «Союза».

В 10:00 мск начнется заседание комиссии под председательством гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На нем будет обсуждаться ситуация с проблемой стыковки «Союза» к МКС и способы ее решения.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС и будет там до решения комиссии.

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