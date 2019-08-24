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Разработчик «Федора» рассказал о состоянии робота

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, которое является разработчиком робота «Федора», рассказал, что его программа на Международной космической станции будет выполнена, если корабль «Союз МС-14» к ней пристыкуется. Об этом 24 августа сообщает ТАСС.

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«Самое главное — чтобы стыковка состоялась. Если это произойдет, мы всю программу выполним, потому что общее время выполнения программы с роботом — два дня. Но в целом робот будет находиться на МКС почти две недели, так что время будет, в любом случае его программа будет выполнена», — пояснил Дудоров. Он добавил, что неудавшаяся стыковка не оказала никакого влияния на состояние робота.

В данный момент «Федор» находится на борту корабля в ожидании повторной стыковки с МКС, которая состоится утром 26 августа. Было запланировано, чтобы он периодически включался и записывал состояние систем корабля после старта. До стыковки он находится в состоянии сна и включится по прибытии на МКС.

Причиной предыдущей неудачной попытки сближения названа проблема с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. На данный момент корабль находится на удалении от станции, ее безопасности ничего не угрожает, пишет ТАСС. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, помешавшее стыковке «Союза».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС и будет там до решения комиссии.

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