Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе

Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку. Мероприятие проходило в Пятигорске во вторник, 20 августа.

«Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели», — сказала представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева, ее цитирует «РИА Новости».

По словам девушки, Хажби является талисманом команды и открывает соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии.

В свою очередь, сам Рогозин, приехавший на форум в футболке с изображением робота «Федора» и надписью «За мной не заржавеет», заявил, что в планах «Роскосмоса» отправить роботов покорять Эльбрус.

«У меня идея появилась, мы по телефону обсудили, сделать на Эльбрус восхождение именно робототехнического комплекса, как будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера», — сказал он.

По мнению главы «Роскосмоса», для испытаний подобных роботов вполне могут подойти кавказские горы.

Ранее в августе СМИ раскрыли некоторые подробности полета российского робота «Федора» на Международную космическую станцию (МКС). За две недели в космосе робот должен будет отработать программу взаимодействия с человеком в условиях невесомости.