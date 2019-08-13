На МКС отправится первый российский «киберкосмонавт»

Глава Роскосмоса опубликовал ролик о подготовке робота «Фёдора» к полёту на МКС. Видеоряд сопровождает песня авторства самого Дмитрия Рогозина. Первый российский робот-космонавт отправится в полёт 22 августа. Из беспилотного корабля «Союз МС-14» после стыковки робота перенесут на станцию. «Фёдор» под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит ряд задач. В перспективе робот станет испытателем нового российского корабля «Федерация».