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Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Согласно результатам социологического исследования, более половины опрошенных (51%) не верят, что роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности в ближайшем будущем, однако 47% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Почти половина (49%) россиян уверены, что внедрять робототехнику необходимо прежде всего в сфере освоения космоса. 44% сограждан считают полезным использовать роботов на опасных промышленных производствах, 39% полагают, что робототехника полезна в первую очередь для ликвидации последствий ЧС.

Отмечается, что всероссийский опрос был проведен 18 августа 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

В июне сообщалось, что роботы-косильщики появятся на федеральных трассах в Ставропольском крае. Они займутся покосом травы вдоль дорог.

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