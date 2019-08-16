Пальцем с неба: геоданные со спутников начнут продавать

В России впервые начнут продавать геоданные со спутников. Новый сервис, открывающий доступ к ним в том числе частным компаниям и гражданам, в ближайшее время представят «Российские космические системы» (РКС). Заказчики смогут получать на свой компьютер или смартфон снимки и аналитические отчеты о том, как идут стройки жилых объектов и дорог, информацию о лесовырубках и появлении незаконных свалок бытовых отходов. Данные будут понятны любому потребителю. Космические снимки могут также пригодиться в качестве доказательной базы в суде, например для отстаивания прав в земельных спорах и вопросах собственности. До сих пор воспользоваться услугой могли только госструктуры по официальному запросу в «Роскосмос».

Достанут всех

Крупнейший разработчик бортового оборудования для спутников и геоинформационных сервисов –– корпорация «Российские космические системы» (РКС, входит в ГК «Роскосмос») — создал сервис, открывающий доступ частным пользователям к геоданным со спутников дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).

В РКС «Известиям» пояснили, что сырой космический снимок мало интересен конечному пользователю –– он не информативен. Изображение должно быть привязано к реальному квадрату карты местности, и на него должна быть наложена дополнительная геоинформация, полученная в разных спектральных диапазонах. Именно эти данные в итоге и представляют интерес для пользователей.

Поэтому после заключения договора об оказании услуг, под конкретного пользователя и его запрос специалисты РКС адаптируют уже существующую математическую модель для обработки того или иного типа информации. Предоставлением аналитики займутся специалисты дочки РКС –– компании «Терра Тех».

После этого на компьютер или смартфон заказчика установят специально разработанный интерфейс. Сервис будет способен посуточно давать информацию о происходящем на стройках, лесовырубках, карьерах или в зонах ЧС, а алгоритмы обработки — превратить информацию в аналитический отчет по ситуации. С помощью сервиса также возможно выявлять не поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, рассчитывать потенциальный объем недополученного имущественного и земельного налога в бюджет муниципальных образований. В ближайшее время действующие сервисы будут дополнены технологией автоматического распознавания с использованием нейросетей для оценки состояния лесного фонда, карьеров, свалок и строительства.

кос Детройт, США Фото: Роскосмос/Олег Кононенко

Часть вырученных денег будет использована для совершенствования систем зондирования земли. В РКС пояснили, что стоимость услуги будет определяться в индивидуальном порядке в зависимости от объема запрашиваемой информации.

Интерфейс сервиса и возможности работы с ним будут продемонстрированы в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019 в Жуковском. На стенде РКС разместят компьютеры, имеющие доступ к облачному хранилищу снимков. Как сообщил «Известиям» заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров, демонстрация возможностей работы через клиентский интерфейс станет своеобразной презентацией «инструментов развития российского рынка интеллектуальных услуг» на основе данных ДЗЗ.

–– Развивая отечественную орбитальную и наземную космическую инфраструктуру за счет государственного финансирования, мы должны вовлекать ее в том числе в коммерческое использование, предоставляя услуги в различных областях геоинформатики, –– рассказал Евгений Нестеров. –– Мы готовы предоставить доступ к коммерческому облаку всем заинтересованным партнерам, компаниям-разработчикам, снабдить их нашими инструментами анализа данных. Всем нам космические снимки, например, могут пригодиться в качестве доказательной базы в суде.

Накопленный архив поможет отстаивать права в суде в земельных спорах и вопросах собственности, добавил он.

Доступ к данным со спутников и анализу, проведенному с помощью индивидуально разработанной математической модели, можно будет получить через облако. Заказчику будет предоставлен выход в нужный ему отдел облачного хранилища с помощью логина и пароля.

Контроль на местах

Возможности облачного сервиса РКС уже протестировали при мониторинге стройки федеральной крымской трассы «Таврида» и изучении паводка на реке в Тулуне Иркутской области. Космическая съемка позволила вести непрерывный мониторинг разлива реки в режиме реального времени, а на строительстве дороги –– наблюдать за каждым конкретным участком полотна, развязки, моста, а также работами по благоустройству близлежащих территорий.

В структуре «Росатома» «Известиям» сказали, что знакомы с технологией. По словам руководителя направления развития инфраструктуры северного транспортного коридора «Атомэнергопром» (входит в «Росатом») Станислава Чуя, она позволяет быстро получать реальную картинку состояния работ по строительству объектов. Кроме того, технология дешевле, чем использование беспилотников, добавил он.

кос Возможности облачного сервиса РКС уже протестировали при мониторинге стройки федеральной крымской трассы «Таврида» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Объем международного рынка услуг в области геоинформационных систем (ГИС) и геоаналитики в 2018 году, по разным источникам, составил около $16 млрд. К 2025 году его объем будет составлять от $24 до 28 млрд, рассказал «Известиям» гендиректор консалтинговой группы «Нексиа Пачоли» Андрей Коровенков. К этому же сроку ГИС и геоаналитика могут стать одним из основных источников объективных данных о ходе реализации проектов в различных отраслях, считает эксперт. По его мнению, благодаря современным технологиям обработки визуальных данных такие услуги будут интересны для федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, реализующих инвестиционные проекты, а также частных инвесторов и кредитных организаций, отметил эксперт.

Это укладывается в общую стратегию увеличения консолидированной выручки в ракетно-космической отрасли, о которой на последней встрече с президентом Владимиром Путиным говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В частности, этот рост может дать космическое приборостроение, которое во всем мире считается одной из самых прибыльных статей именно благодаря продаже данных ДЗЗ.