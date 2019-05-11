Космические цены: обломки ракет и метеоритов стали доступнее кроссовок

Фрагменты космического корабля «Аполлон-11» и шаттла «Колумбия» выставил на продажу американский интернет-магазин-музей. И стоят они дешевле пары модных кроссовок . До последнего времени за сувениры из космоса на аукционах выручали сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Похоже, этой индустрии приходит конец.

Миниатюрные образцы «с Земли и из космоса»

Фрагмент шины разбившегося в 2003 году космического шаттла «Колумбия» — $29 (около 1,9 тыс. рублей). Шматок термоскотча с «Аполлона-11» за $69 (~4,5 тыс. рублей). Вместе с колечками средневековой кольчуги, осколком топора неандертальца, зубом мозазавра и многими другими редкостями это можно купить в американском частном «Мини Музее».

Фото: TASS/DPA/Christina Horsten Аукцион в Нью-Йорке

О Mini Museum впервые стало известно в 2014 году, когда на Kickstarter проект под таким названием предлагал купить коллекцию миниатюрных образцов «с Земли и из космоса». Принадлежит он некоему Хансу Фексу, и этот американец может, намеренно или нечаянно, обрушить рынок продажи космических реликвий.

«Аполлон-11» и Юрий Гагарин — пожалуй, главные бренды в мире космических сувениров. За товары, связанные с первым полетом человека в космос и первым полетом космонавтов на Луну, ювелиры и аукционные дома до последнего времени выручали огромные суммы. А тут $69.

Сумка за $2 млн и космический корабль за полтора

Аукционы с космическими лотами проходят каждые пару лет, в основном в США. Последний был приурочен аукционным домом Sotheby`s к 48-й годовщине со дня первой высадки человека на Луну. Летом 2017 года за $47,5 тыс. (2,8 млн рублей по тогдашнему курсу) продали отчет Юрия Гагарина на английском языке о проведенном полете. А за $2 млн (118,4 млн рублей) ушла сумка, в которой Нил Армстронг доставил на Землю лунный грунт.

Самый первый космический аукцион Sotheby`s прошел в декабре 1993 года. Тогда самым дорогим лотом стал спускаемый аппарат корабля «Союз ТМ-10» с автографами космонавтов. Его купили за $1,65 млн (2 млрд 31 млн 150 тыс. рублей по курсу на тот момент). Тогда же, кстати, на торги был выставлен доклад Гагарина — и продан за $354 тыс. (435 млн 774 тыс. рублей). Еще раз его продали в 2001-м, уже на аукционе Christie`s, за $171 тыс. (5 млн 20 тыс. 560 рублей).

Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев Экипаж космического корабля «Союз ТМ-10»

Другой спускаемый аппарат — капсулу корабля «Восток 3КА-2», который был отправлен в космос за две недели до полета Гагарина, — продали в США в 2011 году за $2,88 млн (около 92 млн 160 тыс. рублей по тогдашнему курсу). Это был один из первых космических аппаратов, созданных еще в 1961 году.

Небезупречный провенанс

Вопрос, как на американские аукционы попадают отечественные космические реликвии, до сих пор остается открытым. В связи со второй продажей отчета Гагарина некоторые российские чиновники даже протестовали — безрезультатно. А кроме отчета, в 1993 году на аукционе были проданы, например, военная форма первого космонавта и манекен по имени Иван Иванович, который был отправлен в полет перед человеком. Сейчас манекен хранится в Национальном музее авиации и космонавтики в США.

Еще один гагаринский сувенир, чья продажа за €7,5 тыс. (324 тыс. рублей на сентябрь 2013 года) вызвала недовольство в российской блогосфере и некоторых СМИ, — фрагмент космического корабля «Восток-1» с его автографом. На борту «Востока» Гагарин и совершил первый управляемый полет в космос. Обломок тормозной двигательной установки и еще 103 предмета из своей личной коллекции в 2013 году выставил на продажу в берлинском аукционном доме Auctionata немецкий художник Андреас Хоге (известный в 1990-е под псевдонимом Andora).

В этой коллекции была, например, бутылка коньяка Prieuré des Couleys (пустая), которую Гагарин распил с товарищами 11 февраля 1967 года. Это можно узнать по надписи, сделанной на этикетке самим космонавтом. В тот день он был выдвинут в качестве кандидата на один из полетов на корабле типа «Союз». Также на продажу художник выставил части советских человеческих скафандров «Сокол» и «Орлан», собачий скафандр, использовавшийся в 1960 году при подготовке к полету Белки и Стрелки (стартовая цена €14 тыс. — около 604 тыс. рублей). и угломерный прибор, которым пользовалась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова (€2 тыс.. или 86,4 тыс. рублей).

Фото: ТАСС/Преображенский Сергей; Ситников Николай Собаки-космонавты Белка и Стрелка, совершившие орбитальный космический полет и вернувшиеся на Землю невредимыми

Происхождение такой коллекции художник объяснял тем, что в 1990-е уехал в Советский Союз и стал первым иностранцем-некосмонавтом, оказавшимся на космодроме Байконур. По словам самого Хоге, ему удалось убедить руководство космодрома допустить его до тренировок космонавтов, правда, в полет немец так и не отправился. Зато стал другом многим космонавтам, инженерам, конструкторам и «чернорабочим от космоса». Они отдавали мне эти вещи, думая: «Чем на помойку истории — лучше уж отдадим их нашему художнику», — рассказывал он о происхождении экспонатов, которые, как уверяет, пытался передать в российские официальные инстанции, но те заинтересованности не проявили.

Не стоит, однако, думать, что советскими космическими реликвиями ограничивается ассортимент зарубежных аукционов. Есть на них и свои с не менее сомнительными историями происхождения. Так, в 2016 году на аукцион со стартовой ценой в $120 тыс. (примерно 7 млн 680 тыс. рублей) был выставлен прототип лунохода NASA, созданный в рамках космической программы «Аполлон». Это был прототип машины, использовавшейся при полете на Луну, разработка которого в 1960-е обошлась в $38 млн. Как утверждал продавец, он нашел машину на свалке металлолома в Алабаме, а NASA его находкой не заинтересовалось. Обнаружить информацию о финальной стоимости лота не удалось.

Миллион рублей за килограмм метеорита

Больших денег стоят (ну или стоили до последнего времени) и метеориты. В 2012 году в США продали больше чем на $1 млн упавшей на Землю породы Луны и Марса. Самым дорогим лотом тогда стал кусок спутника Земли весом 1,8 кг. Его купили за $330 тыс. (10 млн 461 тыс. рублей), а самым тяжелым — железный метеорит весом 725 кг.

Главным ньюсмейкером и самым дорогим российским метеоритом последних лет стал Чебаркульский. В том числе благодаря ролику с видеорегистратора, на котором его появление в небе комментирует челябинский водитель. 15 февраля 2013 года над городом взорвался астероид размером около 19,8 м в поперечнике и массой 13 тыс. т. После этого у жителей области появился дополнительный заработок.

Объявления о продаже частиц метеорита, найденных и будто бы найденных в окрестностях озера Чебаркуль, появлялись на онлайн-барахолках десятками каждый день. А цена кусочков колебалась от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за 1 г — близко к цене золота на международной валютной бирже.

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Челябинской области Осколок метеорита, поднятый со дна озера Чебаркуль

В начале 2018 года таких объявлений было уже всего около десяти, причем обновлялись они всё еще регулярно, а 1 г оценивался уже в 300–400 рублей. Но это за маленькие осколки. Когда в июле 2017 года ФСБ задержала ученого по обвинению в краже 2,5 кг метеорита из краеведческого музея, тот кусок оценили в 2,5 млн рублей. Приговорили ученого к году условно.

Уже к маю 2019 года на крупнейшей онлайн-барахолке осталось только одно объявление о продаже Чебаркульского метеорита — 16-граммовый кусок продавец готов отдать всего за 500 рублей. Торговлю метеоритом сейчас уже почти полностью монополизировал уральский производитель сувениров. Маленькие кусочки метеорита он закатывает в металлические стелы с праздничной гравировкой и основанием из темного дерева и продает почти по 10 тыс. рублей.

Получить по-настоящему серьезные деньги за метеориты всё еще получается у ювелиров и часовщиков. Из метеоритов делают кулоны, кольца, браслеты — у неизвестных производителей они стоят до 10 тыс. рублей.

Почти у каждой известной часовой компании есть коллекции с циферблатами из метеорита. Стоимость таких моделей очень впечатляет, если не скрыта под формулировкой «цена по запросу». Хотя было бы преувеличением сказать, что другие модели значительно дешевле у Jaquet Droz (у бренда есть мини-коллекция из метеорита Muonionalusta, упавшего на Землю около 800 тыс. лет назад), Romain Jerome (часы с кусочками лунной породы и фрагментами «Аполлона-11»), Jaeger-LeCoultre или Bovet (по некоторым данным, возраст Гибонского метеорита, частицы которого использованы в циферблате, насчитывает 4 млрд лет).