Прямой эфир

Фрагмент метеорита весом более 30 кг продали на аукционе

0
Фото: Global Look Press/Francois Gohier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрагмент метеорита весом более 30 кг, обнаруженный в Аризонском кратере в США, продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные $237,5 тыс.

Как сообщает CNBC, так называемый железный метеорит был найден в районе Аризонского кратера, образовавшегося после падения метеорита около 50 тыс. лет назад.

10–17 апреля в Лондоне на торги выставят фрагмент небесного тела, упавшего неподалеку от американского города Детройт в штате Мичиган в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что жители Челябинска смогут прикоснуться к кусочкам метеорита, который выставят в историческом музее в день пятилетия его падения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кусок ткани с места крушения дирижабля «Гинденбург» продан за $36 тыс.
Бутылку японского виски продали в Гонконге за рекордную сумму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017