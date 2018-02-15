Фрагмент метеорита весом более 30 кг продали на аукционе

Фрагмент метеорита весом более 30 кг, обнаруженный в Аризонском кратере в США, продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные $237,5 тыс.

Как сообщает CNBC, так называемый железный метеорит был найден в районе Аризонского кратера, образовавшегося после падения метеорита около 50 тыс. лет назад.

10–17 апреля в Лондоне на торги выставят фрагмент небесного тела, упавшего неподалеку от американского города Детройт в штате Мичиган в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что жители Челябинска смогут прикоснуться к кусочкам метеорита, который выставят в историческом музее в день пятилетия его падения.