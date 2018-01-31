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Осколок челябинского метеорита на день станет доступен всем желающим

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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У жителей Челябинска появится возможность прикоснуться к кусочкам метеорита. Фрагменты космического тела выставят в историческом музее Челябинска в день пятилетия его падения — 15 февраля.

Акция «Пять лет на Земле. День метеорита в Историческом музее» пройдет в зале природы и древней истории. Позже там же состоится круглый стол, участие в котором примут эксперты и ученые, которые занимаются исследованием челябинского метеорита, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Напомним, метеорит взорвался над территорией Южного Урала 15 февраля в 9:20. Куски космического тела разлетелись по нескольким районам Челябинской области. Самый большой осколок нашли в озере Чебаркуль. Он находится в Историческом музее Челябинска.

В июне 2017 года специалисты NASA Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине в штате Калифорния представили компьютерную модель процессов, которые возникли при входе в атмосферу Земли челябинского метеорита. Специалисты создали масштабную модель на суперкомпьютере, чтобы изучить различные варианты падения небесного тела.

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