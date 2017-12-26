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МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Пресс-служба главка МЧС по Республике Крым прокомментировала сообщения СМИ о громком хлопке в небе над Симферополем. 

«Официальной информации к нам не поступало. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались в связи с этим», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит RT.

Сотрудник пресс-службы отметил, что в МЧС не поступали сообщения от очевидцев инцидента.

При этом, по словам помощника начальника крымского главка МЧС Владимира Иванова, хлопок мог произойти во время прохождения самолетом звукового барьера.

«Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что экстренные службы следят за ситуацией.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на местных жителей сообщило, что в разных районах Симферополя днем 26 декабря был слышен громкий хлопок. По сообщениям очевидцев, в небе над городом был виден белый след.

Ранее, 16 декабря, появление болида в небе над Сочи подтвердили в астрофизической обсерватории Кубанского государственного университета. Как отмечают специалисты, объект сгорел на высоте около 20 км. Метеор был частью метеоритного потока Гемениды, который проходил возле Земли 4–17 декабря.

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