Кусок ткани с места крушения дирижабля «Гинденбург» продан за $36 тыс.

Красный кусок ткани, найденный на месте крушения дирижабля «Гинденбург» в 1937 году в США, продан за более чем $36 тыс. на аукционе RR Auction в Бостоне. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Стартовая цена лота — $5 тыс. Уникальность ткани размером 12,7 х 15,9 см в ее красном цвете, ведь обшивка цеппелина была серой. Предполагается, что материя была частью нацистского флага, закрепленного на хвостовом оперении дирижабля. Покупателем лота стал коллекционер американских артефактов, пожелавший остаться неизвестным.

Германский цеппелин «Гинденбург» загорелся при выполнении посадки и потерпел крушение в воздухе над Лейкхерстом (штат Нью-Джерси) в 1937 году. В результате происшествия погибли 36 человек.

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