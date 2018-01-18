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Здание, известное из советского фильма, выставили на торги в столице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В столице на торги выставили дом, известный по советскому фильму режиссера Вениамина Дормана «Ошибка резидента» 1968 года. Условия аукциона опубликованы на сайте Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

По сюжету в здании, расположенном по адресу 1-й проезд Подбельского, владение 14, жил герой Георгия Жжёнова. Как отмечает НСН, здание было построено в 1954 году и нуждается в ремонте. Площадь участка составляет 5 соток, а сам объект не является исторической ценностью. Стартовая цена лота составляет 8,4 млн рублей. Заявки на участие в новом аукционе принимаются до 16 февраля, сам аукцион назначен на 21 февраля 2018 года.

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