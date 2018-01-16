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Особняк посольства Австралии выставили на продажу в Москве

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Фото: google.ru/maps
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Особняк посольства Австралии, находящийся в Подколокольном переулке в столице, выставили на продажу за $12,18 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании Kalinka Group, реализующей проект.

Австралийская дипмиссия будет располагаться в здании на правах аренды до 2022 года. Цена за 1 кв. м в здании составляет $7 тыс. при доходности 9% со сроком окупаемости около 11 лет, сообщает сетевое издание m24.ru. Стандартные сроки окупаемости для офисных особняков в этой локации — 13–15 лет. По словам председателя совета директоров компании Екатерины Румянцевой, продаются они обычно с короткими договорами аренды — не более 11 месяцев.

В особняке дипмиссии Австралии действие арендного договора продлится еще минимум четыре года, арендная ставка составит 36,5 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц. Румянцева подчеркнула, что аналогичного предложения арендного бизнеса по соотношению цена-качество в Москве нет.

На продажу особняк выставлен вместе с закрытой огороженной прилегающей территорией площадью 775 кв. м и паркингом на 30 машиномест. Здание оснащено передовой инженерией, видеонаблюдением, интернетом, действует круглосуточная охрана. Попасть внутрь можно через два обособленных входа, что позволит разделить входящие потоки клиентов и сотрудников арендатора.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве на продажу через сервис интернет-объявлений выставили теплоход.

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