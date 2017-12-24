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Житель Алтайского края выставил на продажу редкий автомобиль Wartburg

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Фото: commons.wikimedia.org/DL24
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Житель города Змеиногорска, расположенного в Атлтайском крае, выставил на продажу редкий немецкий автомобиль Wartburg. Такие машины выпускались на заводе в ГДР до 1991 года.

По словам продавца, его автомобиль был выпущен в 1990 году и находится в хорошем состоянии. За свою машину, оснащенную двигателем Volkswagen, объемом 1,3 л и мощностью 70 л. с. мужчина просит 30 тыс. рублей. 

«На ходу. Всё работает, печка греет, двигатель  Volkswagenчетырехцилиндровый резвый, экономичный кузов в удовлетворительном состоянии», — говорится в объявлении продавца. 

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